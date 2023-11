Il paese del pane apre le Cortes tra laboratori, canti e balli 

È un paese che conquista, fin dal primo istante. Dispensa accoglienza, non sente il peso dello spopolamento e svela un territorio dalle infinite risorse, dove tradizioni ed eccellenze dell’enogastronomia sono custodite e valorizzate con maniacale cura. A Ovodda, ai piedi del monte Orohole, domani partirà il fine settimana di Autunno in Barbagia. Le Cortes si apriranno, per due giornate, e punteranno a bissare i numeri record dello scorso anno, quando i vicoli e le case in pietra vennero letteralmente invasi per la manifestazione “Ungrones de Bidda”.

Il paese del pane si mostrerà, come al solito puntando su tradizioni radicate. Su quelle arti antiche che dodici mesi fa hanno conquistato i presenti, svelate da una sessantina di espositori. Dunque, da domattina il centro storico offrirà il consueto colpo d’occhio.

Laboratori in quantità, come quello dedicato al pane. Oppure, da non perdere quello sulla tecnica del “Sand casting” (cara a Costantino Nivola, ndr ), con l’artista Antonello Cosseddu, a cura dell’associazione culturale S’Arzola. I bambini potranno passare delle ore spensierate andando alla scoperta dei giochi del passato. Quindi, musica a volontà, balli e canti della tradizione e spazio pure alla vestizione degli sposi, curata dall’associazione culturale gruppo folk Oleri. Infine, non mancheranno le prelibatezze della tavola, tra dolci e piatti come “su pitzudu”. (g. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA