Elmas.
17 ottobre 2025 alle 00:29

Il paese del futuro: «Scuole, cultura e tutela dell’ambiente»  

«Elmas sta cambiando». Ha esordito così la sindaca Maria Laura Orrù in un video nel quale ha raccontato i progetti che «renderanno il Comune ancora più vicino ai bisogni della comunità, puntando a migliorare la vita dei cittadini». Con mappa e pennarello alla mano, la prima cittadina ha tracciato i luoghi che subiranno importanti modifiche, donando un «nuovo volto alla cittadina» nell’arco dei prossimi anni.

Si parte dai luoghi d’istruzione, con l’ampliamento della scuola di via Temo frequentata dai bambini dell’Infanzia, il completamento del polo culturale dove sorgerà la nuova biblioteca nonché la rigenerazione dell’Istituto Comprensivo di via Don Palmas: «Per quest’ultimo il Comune ha preso un finanziamento di 9 milioni di euro». Non mancheranno le opere di rigenerazione urbana, come la riqualificazione del quartiere di Giliacquas affacciato sulla laguna di Santa Gilla: «È il nostro fiore all’occhiello dal punto di vista ambientale». Gli interventi sono previsti anche in alcuni siti storico-archeologici: «Ridaremo splendore al quartiere identitario di Santa Caterina. Attraverso un cavalcaferrovia finanziato con fondi di Rfi, il complesso verrà collegato al centro urbano».In elenco non potevano mancare piazza Chiesa e piazza Miraglia, i complessi sportivi, tra i quali il campetto in terra battuta (che verrà fatto in sintetico) e il palazzetto dello Sport del Rio. Il Comune punta anche ad avere la caserma dei carabinieri e la Casa di comunità. (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

