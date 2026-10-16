Il paese dei sei centenari di ferro 

Ancora cento candeline su una torta a Orroli. A soffiarle stavolta è Zaira Sirigu, nata il 13 ottobre 1926, che in occasione del compleanno ha ricevuto dal sindaco Alessandro Boi una targa e un mazzo di fiori quali omaggi dell’amministrazione e della comunità.

Ottima compagnia

La neo centenaria è vedeva, non ha figli ma ha cresciuto con amore la nipotina Giannapaola fin dalla tenera età. «La nostra comunità si conferma uno dei pilastri della longevità in Sardegna», ha detto il primo cittadino, «Zaira è la sesta centenaria in vita». Con lei infatti ci sono Paolino Manca (103 anni), Maria Cristina Orgiana e Maria Bonaria Schirru (101), Giovanna Orrù e Virgilio Cappai (100 anni).

Grandi numeri

Non è il solo record vantato dal paese del Sarcidano, che ospita anche più di quaranta ultranovantenni, tre dei quali nell’arco di un triennio compiranno cento anni, e 23 novantenni. Numeri che rendono Orroli una realtà eccezionale. «I nostri centenari sono la Storia vivente», ha aggiunto Boi, «e a differenza del mondo odierno ossessionato dalla velocità e dall’istantaneità sono simbolo di una sana lentezza e di una grande resilienza».

Il segreto

Sarà questo il segreto della longevità? Non si può ancora dare una risposta ma certamente queste persone sono accomunate da una vita di lavoro e sacrificio, dedicata alla famiglia. Il cibo semplice che ha accompagnato e accompagna le loro giornate è una componente da non sottovalutare.

«Per noi l’elisir di lunga vita si trova nel cibo genuino, nell’aria incontaminata e nei forti legami comunitari», ha aggiunto il primo cittadino. Certamente l’amore della famiglia è un elemento fondante della vita lunga e serena.

La ricerca

Dal canto suo l’amministrazione è al lavoro per dare risalto a questa ricchezza, visto che dal 1900 Orroli ha potuto contare 36 centenari. «Con questi dati il paese strizza l’occhio ai ricercatori e agli scienziati che si occupano di longevità e si candida a diventare un altro pilastro delle celebri Zone Blu in Sardegna», ha aggiunto Boi.

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