Il paese dei giovani, nasce la Consulta: pronti a lavorare 

Una serata che sa di svolta, tra i banchi del Consiglio Comunale di Sestu. La prima votazione è stata un successo e la consulta dei Giovani è qui: 9 ragazzi e ragazze. Nove voci che si faranno sentire per cambiare qualcosa, e dare il loro contributo. Sono Benedetta Dettori, Gaia Ruggeri, Giulia Podda Sara Meloni, Samuele Ambu, Marco Galusca, Daniele Paulis, Fabio Pili, Samuele Spiga.

La giornata

Una lunga fila di giovanissimi affollava l’aula consiliare di via Scipione. Alla fine hanno votato in 106. «Siamo qui perché vogliamo una Sestu vicina a noi, vogliamo farci sentire», dicevano in tanti. «Voglio sostenere i miei amici. Hanno fatto una scelta importante candidandosi», commenta Sara Meloni. «Credo in questo progetto», dice entusiasta Paolo Valdes. Mentre Gaia Girardello non si è fatta fermare da un piccolo infortunio ed è venuta a votare con la stampella; «per me era importante», afferma. Si respirava entusiasmo, idee, voglia di partecipare. I giovani di Sestu ci sono. E hanno già tante idee. Marco Galusca ha già organizzato il cinema all’aperto con Samuele Ambu la scorsa estate. Ora i due propongono «giornate dedicate allo sport, ma anche concerti, spettacoli. Magari con artisti vicini ai gusti dei giovani». Daniele Paulis butta sul tavolo anche «convegni, dibattiti, eventi culturali». Per Benedetta Dettori inoltre «serve uno spazio in cui noi giovani possiamo riunirci».

Soddisfazione

«Una bella partecipazione con tanti ragazzi e ragazze», è il commento della sindaca a pochi minuti dalla chiusura dell’urna, «non può che farci piacere e siamo felici di ricevere le loro idee». Alla proclamazione degli eletti un’esplosione di gioia, abbracci, lacrime d’emozione.

Entro pochi giorni le nomine verranno ratificate dagli uffici comunali. Poi i ragazzi e le ragazze della neonata consulta sceglieranno un presidente e si metteranno al lavoro. Sono già pronti ad entrare in azione.

