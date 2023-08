Il paese dei centenari cucina il minestrone della longevità 

Dopo il successo dello scorso anno torna, il 27 agosto, la rassegna “Gustando i prodotti del paese della longevità”. La cottura delle prelibatezze inizierà nel pomeriggio, alle 14. La sagra prenderà il via alle 19.30 in piazza San Pietro con la distribuzione del minestrone della longevità, carne di pecora arrosto, formaggio pecorino locale e vino foghesino. La giornata si chiuderà con la gara poetica con i poeti Bruno Agus e Dionigi Bitti nel cortile delle ex scuole elementari di via Pascoli. Domenica 27 agosto inoltre i visitatori potranno ammirare due esposizioni lungo allestite lungo la via principale del paese. “Bisos” di Pietro Basoccu, “I centenari foghesini” e la mostra naturalistica al Ceas. (f.l.)