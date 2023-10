Il paese dedica una piazza a don Giovannino Pinna  

Pochi giorni fa a Baressa si è reso omaggio a don Giovannino Pinna, amato parroco del paese dal 1984 al 1998, intitolandogli una piazza. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale e condivisa dalla parrocchia di San Giorgio, in collaborazione con la Fondazione monsignor Giovannino Pinna e il Consolato dell’Uruguay a Cagliari. «È stato uno dei momenti più sentiti da quando siamo diventati amministratori – dichiara il sindaco, Mauro Cau – vedere così tante persone che hanno avuto il piacere di riunirsi per celebrare don Giovannino ci ha dimostrato come intitolargli una piazza sia stata la scelta giusta». ( g. pa. )

