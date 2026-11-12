Prima volta storica per Genuri alla dodicesima edizione dell’Expo del turismo culturale in Sardegna, previsto a Barumini, nel Centro Giovanni Lilliu, tra oggi e domani. Una nuova prospettiva frutto di un percorso iniziato due anni fa: «Con fondi di bilancio abbiamo restaurato i primi reperti, un finanziamento regionale ci ha consentito di costruire il museo e ora stiamo usufruendo di nuove risorse per altri restauri», spiega il sindaco Sandro Branca. Passaggi che hanno permesso di inserire i tesori genuresi in un sistema strutturato, grazie anche alla rete con la Fondazione Barumini. Due mesi fa si è raggiunto un accordo per il biglietto unico che consente ai visitatori di accedere ai siti di entrambi i Comuni con lo stesso costo.

Un ingresso nel circuito turistico, quello del nuraghe San Marco e dell’area espositiva, anticipato già ieri sera dalla visita di 35 tour operator: «Non un’iniziativa isolata, ma un progetto di sviluppo che punta a coniugare cultura, turismo, ambiente e produzioni locali, creando nuove opportunità per il territorio e per la comunità». All’Expo si dedica spazio anche a olio, frutta e cereali, promossi con il brand comunale Jauni’s-Terra dei plurisecolari.

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