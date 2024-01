Il paese dal cuore salesiano in festa nel nome di don Bosco 

Guspini è salesiana: dopo 110 anni il carisma e l’allegria trasmessi da don Bosco sono restati invariati. Durante la messa celebrata per la ricorrenza nella chiesa intitolata al santo, il parroco don Claudio Marras durante l’omelia ha sottolineato i problemi dei giovani. A causa dei lavori di ristrutturazione non si potuti organizzare festeggiamenti in onore del patrono. Nella parrocchiale di San Nicolò, don Antonio Massa, durante la celebrazione ha sottolineato l’importanza educativa della formazione dei ragazzi. È seguita la processione con il simulacro di Don Bosco lungo le vie principali del paese sino alla Casa salesiana Fma, in via don Minzoni, dove la festa si è conclusa con tanta allegria.

Anche i residenti atei, credenti con orientamenti politici opposti e perfino di diversa religione hanno frequentato le attività ricreative e formative.

L’amministrazione comunale guidata da Giuseppe de Fanti si è prodigata per la conclusione dei lavori nella piazza centrale per la realizzazione della festa, organizzata da tutti i gruppi della famiglia salesiana.

Iride Peis, ex allieva e cooperatrice esprime soddisfazione: «La festa di Don Bosco è la ricorrenza più attesa e più sentita a Guspini, che ha un cuore salesiano».

Simona Piccioni, coordinatrice delle ex allieve, illustra le attività che si svolgono nel centro: «Le ex allieve a Guspini sono circa 250. La più piccola ha 10 anni e la più grande 90. Svolgiamo diverse attività sia con gli adulti che con i ragazzi. Abbiamo aperto il cortile salesiano, frequentato da adolescenti. Facciamo formazione personale: una domenica al mese ci incontriamo per fare oratorio per adulti. Facciamo campi scuola per ragazzi e adulti, facciamo servizio in parrocchia. Noi ex allieve crediamo che il carisma salesiano sia una marcia in più per vivere e crescere».

«L’associazione Vides Auxilium», ricorda il presidente Luigi Serra, «è nata nel 2013 dalle Salesiane e realizza gratuitamente doposcuola, corsi di lingua, laboratori artistici e digitali, attività ludiche e ricreative per bambini, ragazzi e famiglie».

RIPRODUZIONE RISERVATA