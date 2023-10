Il paese da decenni in prima fila per accogliere chi è in difficoltà 

Dopo il disastro di Chernobyl oltre 600 mila bambini bielorussi sono stati ospitati lungamente in Italia. Dei 1000 arrivati in Sardegna, 15 sempre a Domusnovas. Il tutto grazie al Progetto Chernobyl dell’associazione “Cittadini del Mondo” di Cagliari realizzato anche grazie alla collaborazione con l’associazione “Sorridi e Vivi di Domusnovas”. Frammenti di quel periodo sono stati rievocati dalle due associazioni nella biblioteca comunale. presenti gli assessori Maria Elena Lusci, Francesca Locci, Davide Aru Domusnovas, sono stati proiettati due docufilm del regista Karim Galici che parlano di accoglienza e integrazione. Vi si racconta della seconda vita trovata in Sardegna da 4 donne dell’Est (la russa Olesya, Gulzhan del Kirghizistan, Viktorya della biellorussia e Zhanna dell’Ucraina. Storie di rinascita di chi è arrivata per lavoro, chi per amore l’amore, chi scappando da un marito opprimente, e chi per curarsi dopo un tremendo incidente stradale. Ma anche storie di fortificazione della propria fede come quella del prete ortodosso Nicolay Volskyy che ha perso proprio in Sardegna il figlio Antonij, annegato a 7 anni in una piscina di Quartu Sant’Elena. «Un modo per mostrare l’importanza dell’accoglienza e lo spirito d’integrazione», ha detto il presidente di Cittadini del Mondo Giuseppe Carboni (affiancato dalla docente Inna Naletko). «Un modo anche per ricordare la solidarietà mostrata da Domusnovas dove è stata brevemente anche Viktorya», la chiosa di Silvana Usai, presidente di Sorridi e Vivi.

