Il paese cresce, il calcio giovanile vince 

I giovani calciatori di Cardedu ci hanno preso gusto. Per il terzo anno di fila la squadra Juniores ha vinto il campionato di categoria, aggiudicandosi il diritto di partecipare alle finali regionali, dove andranno carichi di entusiasmo e speranze per l’accesso alle finali nazionali. Se la vedranno con i pari età che rappresentano centri ben più vasti. Il risultato sportivo, che ormai non può più essere un caso sporadico, conferma la dinamicità della comunità, una delle poche in Ogliastra con il saldo demografico attivo e tra quelle cresciute maggiormente negli ultimi anni, superando i 2.000 residenti. Un incremento del 150 per cento rispetto al 1984, anno in cui la Regione promulgò la legge di costituzione del Comune autonomo di Cardedu. All’epoca la frazione distaccata di Gairo contava 800 abitanti. «Il tutto premia il costante impegno e il lavoro svolto in questi anni dall’intera società dell’Unione sportiva Cardedu, sempre molto attenta ai settori giovanili, in cui sono presenti quasi tutti le categorie. Questo impegno - assicurano dal club - si rinnoverà anche il prossimo anno, con uno sguardo attento anche al settore femminile: si cercherà di formare una squadra per le ragazze». (ro. se.)

