Il paese che schiera quattro sindaci 

Se re e regine si potessero sommare, Senorbì farebbe poker perché ha quattro sindaci. Il che, per una località di 4.900 residenti, significa un primo cittadino ogni 1.200. E no, nessuna riforma è stata approvata apposta per il centro della Trexenta e di nuovo no, non è diventata provincia: Alessandro Pireddu è l’unico sindaco di Senorbì e gli altri tre lo sono sì, ma di altri Comuni. Lì abitano anche Alice Deplano (Sadali), Paola Casula (Guasila, ma residente nella frazione di Arixi) e Riccardo Delussu (Goni): tutti insieme a Senorbì, con la beffa di far parte di Unioni dei Comuni diverse.

Il paese ospitante

«È una situazione singolare», commenta Pireddu, dipendente Arst e sindaco della “capitale” della Trexenta al secondo mandato, «ma bisogna considerare che siamo il punto di riferimento di trentamila persone del circondario». Non sarà il re della zona, ma una qualche influenza ce l’ha: soprattutto a Sadali, dove fa il segretario comunale e lo è anche in altri Comuni. «Me l’ha chiesto pure Goni, perché la loro segretaria è assente per un corso e darò una mano», sorride Pireddu. Insomma, come dice lui, «mastico enti locali». Non se la “tira”, per il fatto che da lui vivono altri tre sindaci: «Nei Comuni piccoli è difficile offrire i servizi soprattutto per i giovanissimi, lo Stato sta sparendo dalle cosiddette periferie ed è un male». La presenza delle scuole superiori ha la sua importanza nel ruolo di richiamo che Senorbì dimostra di esercitare.

Da Guasila

Certo, per cambiare paese ci sono anche altre motivazioni, e quella di Paola Casula - da dodici anni sindaca di Guasila, 2.400 abitanti, ora anche consigliera regionale- è legata a una circostanza non proprio di servizio: «Mio marito è di Senorbì, sono qui per amore. Aveva un terreno nella frazione di Arixi e lì abbiamo edificato la nostra casa». Per sposarsi, Casula è rimasta nella cerchia: il coniuge Filippo Follesa era assessore ed è consigliere comunale a Senorbì. «Guasila ancora offre opportunità alle nuove coppie», nota Casula, che ci va quasi tutti i giorni, «ho mantenuto le amicizie e spero che avere quattro sindaci concentrati a Senorbì ci aiuti a fare rete». Magari includendo Andrea Fenu, primo cittadino di Segariu, che abita però a Guasila. «Le norme statali sulle scuole, molte delle quali sono ora chiuse, costringono spesso le famiglie ad abbandonare il paese e a spostarsi. Ed è un peccato», conclude Casula.

Da Sadali

Funzionaria regionale a Cagliari, Alice Deplano è al primo mandato come sindaca di Sadali, che ha lasciato 12 anni fa. «Mi sono trasferita perché 90 chilometri dal Capoluogo sono troppi, i 42 di Senorbì sono neanche la metà». A capo di 733 residenti, è sindaca di una Sadali che ha le scuole dell’infanzia, elementari e medie. «Uno dei miei obiettivi è fare rete con gli altri Comuni, abbiamo tutti difficoltà economiche e l’unico modo per concludere qualcosa e collaborare tra noi». Avere come segretario comunale il sindaco di Senorbì, dove lei risiede, può aiutare. A Sadali va continuamente «e continuerò a farlo».

Da Goni

A Senorbì vive pure Riccardo Delussu, nuovo sindaco di Goni, dipendente dell’Arst, tre figli. «Per undici anni ho vissuto a Cagliari, dal 2006 sono qui: Goni ha 440 residenti, mancano i servizi per i bambini e i ragazzi e, pur apprezzando Senorbì, ho lasciato il mio paese con amarezza, ma ci tengo». Infatti l’hanno eletto. Diversi zii e un nonno ex sindaci, Delussu perpetua la tradizione: «Ho 42 anni e faccio politica da 26». Vuole che non si spopoli ulteriormente, Goni: «Investirò in opere pubbliche e punterò sul parco archeologico di Pranu Muttedu». Per vivere, non sopravvivere.

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