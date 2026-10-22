Il paese che profuma di pane 

Il profumo del pane appena sfornato avvolge Villaurbana da oggi a domenica. Tutto pronto per la 27esima edizione della Sagra del pane che quest’anno ha come tema “Radici di grano, Visioni di futuro”. Un evento identitario, organizzato da Comune e Pro Loco con le associazioni locali. Protagoniste le abili massaie villaurbanesi che preparano il classico pane “fattu in domu”.

L’importanza

«La Sagra – esordisce il sindaco, Paolo Pireddu - è il momento più importante della vita della nostra comunità. Un appuntamento che ogni villaurbanese sente profondamente proprio, partecipando con entusiasmo e con la responsabilità di contribuire alla riuscita della manifestazione e all'accoglienza delle decine di migliaia di visitatori». Nelle vie del paese si aprono i cortili delle antiche case, dove brucerà la legna di ulivo e lentischio per scaldare i forni nel quale troveranno cottura i pani, frutto dell’impasto di lievito madre, farina di tipo “Cappelli”, acqua e sale. Le varietà proposte sono quelle della tradizione: “Su Coccoi”, “Sa Pezzida”, “Su Civraxu”, “Sa Moddixina”. Numerosi i laboratori e gli stand dove gustare il pane fritto (“Pani Indorau”), abbrustolito (“arridau”) e ammorbidito con sugo e formaggio (“Supas”).

I numeri

Nei tre giorni di manifestazione verranno prodotti oltre 30 quintali di pane (venduto a 8 euro al chilo). All’interno del centro si accendono 5 forni, accessibili ai visitatori per le dimostrazioni della panificazione, e in tutto il paese ne sono attivi 20. Una vera e propria celebrazione, per una comunità che conta 2 forni che producono, e commercializzano, il pane tipico nel corso di tutto l’anno e un mulino per la produzione delle farine.

«Più di una festa»

«È molto più di una festa dedicata al pane e alla buona gastronomia – prosegue Pireddu - è l'espressione più autentica della nostra identità, delle nostre tradizioni e, soprattutto, della straordinaria capacità di un intero paese di fare comunità». Il via oggi, alle 16, con il laboratorio “Impasto e suono armonico”. Alle 18.30, taglio del nastro con l’apertura degli stand.

Domani e domenica dalle 10 esposizioni, laboratori e animazione, con cuore pulsante rappresentato dal museo “Casa del Pane” e dal centro storico.

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