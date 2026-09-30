Il paese celebra la polenta 

AI primi di settembre è terminata la trebbiatura del mais, come sempre nei campi della Cooperativa produttori Arborea, che poi è stato spedito per la macina in un mulino di Vicenza: la farina una volta pronta servirà per la preparazione della polenta. Conto alla rovescia ad Arborea per la tradizionale sagra dedicata al piatto tipico del paese. Piazza Maria Ausiliatrice si trasformerà in un ristorante a cielo aperto sabato 17 e domenica 18 ottobre. L’evento, riconosciuto dal 2024 come “Sagra di Qualità” dall’Unpli e organizzato dalla Pro Loco, richiama ogni anno migliaia di visitatori.

La sagra

Di polenta ne verrà prodotta circa cento quintali. Una parte servirà per la sagra, un’altra verrà venduta con l’etichetta della Pro Loco. Sarà l’occasione per ricordare ancora una volta l’alimento principale dei coloni. «La sagra della polenta è un appuntamento che unisce tradizione, comunità e promozione del territorio – commenta il presidente della Pro Loco, Paolo Sanneris – Anche quest’anno proponiamo un programma che coinvolge famiglie, scuole, delegazioni nazionali e operatori locali».

Il programma

L’anteprima della festa sarà dedicata ai piccoli studenti. Mercoledì prossimo si terrà una giornata dedicata alle scuole dell’infanzia e primarie. In collaborazione con Coldiretti, i bambini parteciperanno a laboratori e attività educative sui prodotti agricoli e sull’importanza di un’alimentazione consapevole. L’inaugurazione ufficiale della sagra è prevista invece sabato 17 alle 10,30. Durante la giornata, grazie alla collaborazione con Nieddittas, sarà possibile visitare il Percorso natura Corru Mannu. La sagra entrerà nel vivo alle 20 con la distribuzione della polenta. Sarà condita con carni, formaggi e cozze. Non mancherà quella fritta. E poi musica fino a tarda notte. Domenica alle 10, apriranno i mercati di Campagna Amica, dell’artigianato e dei dolci tipici. Alle 12 polenta per tutti con la partecipazione delle delegazioni dei polentari d’Italia. Dalle 13 si esibiranno gli artisti Corrado Atzei e Marco Pinna. Nel pomeriggio, spettacoli per bambini, alle 16,30 saliranno sul palco i Bertas. La giornata si chiuderà con la messa delle 19. Dalle 19,45, intrattenimento con il dj Sandro Azzena. (s. p.)

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