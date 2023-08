Il paese celebra il suo patrono 

Settimo in festa da sabato in onore del patrono San Pietro con appuntamenti religiosi fra la chiesetta campestre e la parrocchia. Sabato alle 19 il parroco don Giuseppe Orrù celebrerà la messa in parrocchia. Subito dopo, tra le strade del paese e di campagna, si snoderà la processione con il simulacro del santo patrono che trascorrerà la notte nella sua chiesetta di campagna.

Domenica alle 11 la messa e la processione attorno al piccolo tempio. In serata alle 18, ancora la messa cui seguirà la processione per riaccompagnare il patrono nella chiesa parrocchiale. Lunedì la festa votiva con una messa serale in parrocchia con inizio alle 19.

Per rendere il transito della processione più sicuro è stata emessa una ordinanza con divieto di sosta nella via Garibaldi fra le 18,30 e le 20,45. (ant. ser.)

