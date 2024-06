Il paese celebra il suo fiume 

“Seulo – Un paese di fiume” questo il titolo della manifestazione organizzata dall'Ecomuseo dell'Alto Flumendosa che si svolgerà a Seulo questo venerdì a partire dalle 16,30.

Nella centrale via Roma sarà allestita l'esposizione di dodici scatti realizzati dal fotografo paesaggista Alessandro Carboni. Dodici ritratti di una bellezza esuberante e sorprendente di cui soltanto la natura rigogliosa e selvaggia è capace. I soggetti sono le piscine naturali tra cui spicca il sito più conosciuto che negli ultimi anni ha attratto migliaia di visitatori: la diva “gocciolante”, Sa Stiddiosa. Una mostra, a cielo aperto dunque per descrive con efficacia il legame specialissimo della comunità con “Frumini”, così i seulesi chiamano il Flumendosa, come fosse un sovraindividuo , un progenitore.

Interverranno il sindaco Enrico Murgia, Luca Pilia, vicepresidente del Gal Sarcidano Barbagia di Seulo e sindaco di Isili, Giovanni Ghiani, coordinatore dell’Ecomuseo, Silvia Porru, presidente del comitato Andalas, Fabio Puddu, presidente dell’associazione culturale Su Scusorgiu, Alessandro Carboni, fotografo, e Rosanna Laconi, assessora regionale alla Difesa dell’ambiente.

