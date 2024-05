Il paese celebra il lavoro  delle donne del ‘900 

A Pabillonis, in biblioteca, è allestita una mostra bibliografica e documentale sulle donne e la loro impronta nella società del passato. «Grazie alle interviste e ricerche svolte da Dario Frau e Paola Cossu – spiega la bibliotecaria Michela Pistis – siamo riusciti a evidenziare una fetta di storia pabillonese che non era mai emersa in maniera così importante: quella del lavoro delle donne nei primi del ’900». Al lavoro di ricerca e di valorizzazione dei documenti è seguito l’allestimento a cura del sistema bibliotecario e della cooperativa Agorà, mentre la parte in lingua sarda - con alcuni documenti volutamente lasciati in sardo per non svalutarne l’identità - è stata curata da Carla Asunis.

Le protagoniste sono donne coraggiose, orgogliose e determinate che si occupavano del commercio delle pentole in terracotta, fiore all’occhiello dell’artigianato pabillonese del periodo. Donne che viaggiavano a piedi nudi lungo itinerari campestri e impervi con le ceste cariche di manufatti sul capo, pronti per essere commercializzati.

La ricca esposizione di testimonianze, interviste e biografie e sarà visitabile fino all’8 giugno. (g. g. s.)

