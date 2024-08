Il paese celebra i suoi santi patroni 

Doppia festa a Samatzai: a partire da domani la comunità non festeggerà solo i santi patroni San Giovanni Battista, la Madonna delle Grazie e San Raimondo Nonnato ma anche i progressivi miglioramenti di Gabriele Fenu, coinvolto in un incidente stradale lungo la Provinciale 33 all’alba di due settimane fa. Trasportato e operato al Brotzu, le sue condizioni di Fenu apparirono subito gravi, tanto che i comitati delle feste patronali scelsero in quei giorni di sospendere i riti civili. Il progressivo ristabilirsi del 21enne ha convinto gli organizzatori a proseguire nelle manifestazioni. «Queste feste patronali saranno per noi doppia festa perché oltre al consueto modo di festeggiare potremmo dire a Dio grazie di aver ascoltato le nostre preghiere per Gabriele», afferma don Michele Saddi in una lettera alla comunità di Samatzai.

RIPRODUZIONE RISERVATA