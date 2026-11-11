Domusnovas celebra e premia i propri atleti che si sono distinti vincendo campionati nazionali ed entrando nel novero della nazionale.

Si è partiti con i Thurpos di Cagliari, campioni in carica del campionato nazionale per non vedenti (3 di loro hanno vinto il mondiale con la nazionale) e destinati a difendere il titolo giocando a Domusnovas grazie al sodalizio stretto da ormai 4 anni con la Vibraf baseball and softball di Domusnovas. Prodotto del vivaio della storica Vibraf è anche la 13enne Maria Chiara Desogus, appena selezionata come unica sarda della propria categoria, nella nazionale femminile di softball. «Ha iniziato con noi a 8 anni ed è un enorme orgoglio vederla ora vestire la maglia azzurra: è il quinto nostro tesserato ad arrivare in nazionale», commenta Emilio Gessa, storico presidente Vibraf.

Ad indossare presto l’azzurro ci saranno anche 4 fighters della Twinspanu Kb Team del pluricampione mondiale di kickboxing Giampaolo (Chicco) Spanu: ai suoi figli, i gemelli 23enni Alessadro e Lorenzo (senior Full Contact 54 e 51 kg), già quarto finalisti ai mondiali Wako del 2025, si aggiungono il 13enne Nicola Usai (cadetto, Kick - Light 32 kg) ed il 17enne Giovanni Mereu (junior Full Contact 67 kg). «Sono un orgoglio per l’intero movimento» dice Giampaolo Spanu.

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