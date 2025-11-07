Il paese cambia volto La mappa dei cantieri 

Il paese è un grande cantiere, frutto di una lunga serie di finanziamenti messi insieme dall’amministrazione guidata da Carlo Lai. Tra le opere in corso la riqualificazione della piazza-belvedere Josto Miglior in località Pappapisu finanziata dal Gal Ogliastra con 86 mila euro. Sempre all’ingresso del paese cambierà volto l’ingresso al centro abitato, grazie a un maxi investimento da 413 mila euro (300 mila dalla Regione e 113 dal Comune).

In tema di interventi tesi a mitigare il rischio idrogeologico o riparare i danni da eventi calamitosi il Comune ha ricevuto fondi per 146 mila euro.

Saranno utilizzati per il ripristino della piena funzionalità della condotta delle acque bianche in via Umberto I, e risolvere quindi la criticità sulla raccolta acque provenienti da via Alfieri dove sorge il cimitero comunale. Inoltre è previsto il restauro e la messa in sicurezza della chiesa di San Sebastiano (300 mila euro). E poi ancora interventi sulla Casa della salute, con un ampliamento da 400 metri e la ristrutturazione dell’esistente. OIl costop totale si aggira sui 2 milioni di euro di fondi Pnrr. In tema di ambiente è stato realizzato un sentiero escursionistico che dal centro abitato raggiunge Porcu ‘e Ludu. Un investimento da 50 mila euro di fondi Gal. «In questi giorni Jerzu è un vero e proprio cantiere a cielo aperto – osserva il sindaco Carlo Lai – Si respira l’aria del cambiamento e della crescita. So bene che la presenza di tanti lavori può creare qualche disagio ai cittadini, e per questo chiedo comprensione e pazienza.Ma è motivo di grande soddisfazione vedere concretizzarsi i progetti cui l’amministrazione e gli uffici lavorano e che, certamente, renderanno la nostra comunità più bella, vivibile e sicura».

RIPRODUZIONE RISERVATA