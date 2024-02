Il paese baciato dalla fortuna: vinti 54mila euro 

Vinti oltre cinquantaquattromila euro a Masainas. A darne comunicazione è Daniele Melis, che insieme alla moglie Elisabetta gestiscono la tabaccheria MD Tabacchi nella centralissima via Roma del paese. «Ieri mattina, appena aperto la tabaccheria, abbiamo ricevuto la comunicazione via mail della vincita da parte dell’agenzia dei Monopoli di stato, di ben 54.347,83 euro presso la nostra ricevitoria. – racconta – Siamo felicissimi di questa vincita, oltre del fatto che l’intera somma vinta resterà a Masainas, visto che ad aver vinto sono cittadini del paese». Vincita avvenuto sabato 3 febbraio con una giocata al Simbolotto, gioco legato all’estrazione del Lotto per il mese di febbraio abbinata alla ruota di Cagliari.

Gioco del Lotto che nell’ultima estrazione di sabato ha distribuito premi per oltre 7 milioni di euro in tutta Italia, cifra che ammonta a 127 milioni di euro in questo inizio di 2024.

