Il paese avrà una comunità alloggio per anziani 

Potrebbe prendere ben presto il via, a Esterzili, la realizzazione di una struttura residenziale destinata a persone anziane non autosufficienti. Si tratta di un primo intervento che darà vita a una comunità alloggio per over 65 anni da 24 posti letto. La struttura inizialmente ne ospiterà solo otto che – come proposto nel progetto di fattibilità generale – verranno successivamente integrati da altri sedici posti.

«Verrà realizzata in località Taccu, più precisamente l’ingresso sarà in via Lecis, su un unico livello e dotata di impianti a risparmio energetico, così da rendere appetibile la gestione. Si tratta di un intervento che risponde a una delle esigenze primarie del paese», commenta il sindaco Renato Melis che, oltre all’investimento di 700 mila euro che arrivano da un avanzo di bilancio, ha richiesto un ulteriore finanziamento alla Regione anche attraverso i fondi del Pnrr.

«Il progetto di fattibilità è di 2,6 milioni di euro, ma facciamo subito uno stralcio funzionale grazie ai 700 mila euro che abbiamo in bilancio», spiega Melis: «Inizialmente la comunità alloggio avrà otto posti, poi a regime saranno 24. Stiamo appunto richiedendo risorse con il Pnrr e aspettiamo ci vengano concesse», conclude il sindaco.

La struttura che nascerà su un unico piano avrà quattro camere da letto, ognuna dotata di un bagno, di una grande cucina, della sala mensa, del soggiorno. Oltre a un ampio ingresso, all’infermeria e a un bagno cosiddetto assistito. Intorno godrà, invece, di un vasto giardino.