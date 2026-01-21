Il paese avrà presto il centro polivalente 

Dal primo progetto del centro polivalente sono passati più o meno vent’anni e ora, con gli ultimi affidamenti da 180mila euro (e ci sono altri fondi in cassa), la struttura di Santa Suja potrebbe davvero aprire al pubblico, in particolare alle associazioni di San Sperate. Un punto di ritrovo per sport, socialità e iniziative: si pensa già al Carnevale 2027. Messo alle spalle l'episodio di vandalismo che ha visto i bagni distrutti, ora si punta a mettere in sicurezza l'area con telecamere e recinzioni.

Il passato

La storia dell'incompiuta in via Santa Suja è cominciata nel 2005, all'epoca della Giunta Mattana, quando si pensò a un nuovo spazio che raccogliesse i giovani. Si partì dall'idea di una pista da bowling in via Alghero, racconta chi quegli anni di politica sansperatina li ha vissuti, ma poi gli anni passarono (le amministrazioni pure) e il progetto mutò. Dopo quasi 20 anni, nel 2023, il centro, diventato una palestra in via Santa Suja, sembrava essere a pochi metri dal traguardo: erano già stati spesi almeno un milione e mezzo di euro. C'era l'ok dei vigili del fuoco, dice il sindaco Fabrizio Madeddu. Poi i vandali: «Siamo tornati indietro», ammise Madeddu pensando ai danni per almeno ventimila euro: distrutti i sanitari, le plafoniere e le prese della corrente. Era stato sfondato un muro che chiudeva uno degli ingressi. Da allora, il silenzio.

Il finanziamento

Ora, ecco 188mila euro. Non stupisce che molti di questi soldi siano dedicati alla prevenzione da nuovi raid vandalici. Poi, nel progetto si parla di un nuovo impianto di climatizzazione per il locale accessorio, ripristino e protezione della struttura in legno esterna del corpo principale. Quindi la fornitura di una lamiera chiudi-greca, nuova illuminazione, citofono, sistema di apertura delle porte e cancelli automatici. La vecchia recinzione sarà sostituita, ci saranno un impianto di sorveglianza per la zona esterna e sistemi antincendio. Si aggiungono 40mila euro, già in cassa, per bagni e altre riparazioni.

L’ottimismo

Insomma, la sensazione è che il centro polivalente sia davvero vicino all'apertura e che questi siano gli ultimi “ritocchi”. È così? «Sono i passi conclusivi», assicura il sindaco Madeddu, «da tanto si aspetta uno spazio del genere». Non ci sono dettagli, ma la politica è «accontentare le associazioni in attesa o troppo sacrificate», conclude il sindaco. Sarà uno spazio anche per iniziative: «Mi piacerebbe rivedere un Carnevale al chiuso: quest'anno no, ma per il 2027 secondo me è possibile».