Il paese attende Sant’Efisio e l’estate: parte il piano di manutenzione del verde 

Via libera al piano di manutenzione del verde pubblico. Nelle prime settimane i lavori si concentreranno nelle aree periferiche, dove si procederà con il taglio dell’erba, la potatura degli alberi, e il diserbo di strade e marciapiedi. Nel frattempo, per rendere più accogliente il centro in vista dell’arrivo di Sant’Efisio e della stagione turistica, in piazza del Popolo e in corso Vittorio Emanuele, sotto la guida dell’assessora Donatella Fa, fioriere e aiuole stanno cambiando fisionomia grazie al posizionamento di nuove piante .

Nei giorni scorsi in Comune sono pervenute numerose segnalazioni sullo stato di incuria del verde pubblico. I sindaco Walter Cabasino chiarisce: «Purtroppo il tutto è nato da una situazione imprevista, riconducibile alla scadenza contrattuale della ditta che fino a qualche giorno fa gestiva il verde pubblico. Questi intoppi hanno generato una situazione imprevedibile, coincisa con il periodo di maggiore crescita dell’erba. Chiediamo ai nostri cittadini ancora qualche giorno di pazienza». (i. m.)

