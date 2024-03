Il paese alle urne ha scelto l’Ogliastra 

Seui lascia la Città metropolitana di Cagliari e si “trasferisce” in Ogliastra. È questo l’esito del referendum per la scelta della Provincia. Praticamente un trionfo: hanno votato il 63 per cento degli aventi diritto. Di questi 481 (il 77 per cento) ha scelto l’Ogliastra mentre in 145 hanno optato per la Città metropolitana (il 23 per cento). Una scelta, dunque, a furor di popolo: all'apertura del seggio, pochi minuti dopo le 8, due schede avevano già inaugurato l’urna. La partecipazione si è mantenuta sostenuta per tutta la mattinata. Intorno alle 18 è stato superato il quorum: 478 votanti, il 33 per cento degli aventi diritto come stabilito dal regolamento comunale, che ridimensiona la quota dei residenti all'estero. Alla fine, a votare sono stati in 634.

Assetto amministrativo

Il riassetto degli enti intermedi ha portato anche Seui nella grande confusione istituzionale successiva al referendum che aveva abolito le Province: la politica ha fatto rientrare dalla finestra ciò che la volontà popolare aveva fatto uscire dal portone. Questo per Seui ha significato il passaggio d'imperio dall'Ogliastra al Sud Sardegna, e da quasi due anni dal Sud Sardegna alla Città metropolitana di Cagliari. Nel passaggio dall'ultima Provincia cassata all'ultima istituita, l'avvicendarsi degli interregni con le incongruenze amministrative. Tuttavia, almeno fino a questo punto i riferimenti alla Asl Ogliastra, al tribunale di Lanusei, alla Camera di commercio di Nuoro non sono stati messi in discussione.

Le due fazioni

I fautori della Provincia Ogliastra evidenziano la continuità politica, culturale, territoriale con quel territorio e dunque la necessità di accentrare lì servizi, uffici e strategie. Chi sceglie la Città metropolitana parte dall'esito del referendum costituzionale che aveva abolito le Province, rimarcando le funzioni degli enti intermedi, limitate all’edilizia scolastica, alla tutela del paesaggio, trasporti e strade provinciali: nulla, sottolineano, che abbia davvero a che fare con il destino futuro di un territorio profondamente in crisi aggredito dalla violenta soppressione dei servizi.

Tra i cittadini che ieri si sono presentati al seggio Mario Cannas, 65 anni, ha votato per la provincia Ogliastra: «Ho fatto questa scelta – spiega – soprattutto per la distanza. Per Lanusei basta poco meno di un’ora, mentre per Cagliari siamo a circa un'ora e mezza. Siamo sempre stati in provincia di Nuoro prima e in Ogliastra poi, Seui non ha nulla da spartire con i Comuni del Campidano».

La pensa diversamente Vittorio Lapillo, commerciante 83enne, titolare di un emporio storico: ha votato per la Città metropolitana di Cagliari. «La provincia Ogliastra – argomenta – non ci ha salvato dallo spopolamento e dalla crisi che Seui attraversa da più di vent'anni. Nella mia attività i fornitori e grossisti li cercavo a Cagliari: i giovani di Seui dopo il liceo andavano all’università di Cagliari; con Cagliari – non con l'Ogliastra – abbiamo ancora oggi un commercio dei nostri prodotti; a Cagliari risiedono tantissimi seuesi, non a Nuoro e neppure a Lanusei».

RIPRODUZIONE RISERVATA