Il paesaggio locale raccontato dalle foto di dieci cittadini  

A San Gavino si è svolto il laboratorio fotografico “Scatti nel Tempo: Esplorare la storia attraverso la fotografia digitale”, condotto dal fotografo Andrea Altea e dallo storico del territorio Sergio Orrù, che ha coinvolto dieci cittadini sangavinesi: Arianna Argiolas, Anna Carta, Alessandra Casu, Luciano Casu, Pina Lai, Anna Ledda, Silvia Mamusa, Gabriele Murru, Francesca Paccagnin e Fabrizio Podda hanno appreso tecniche fotografiche di base e approfondito la conoscenza della storia e della cultura locale. I risultati del laboratorio sono stati presentati in una mostra presso lo spazio Civis: le fotografie, una sessantine, divise in tre pannelli, documentano la trasformazione del paesaggio del paese, dettagli storici delle abitazioni e i legami con Montevecchio.

La mostra ha attratto oltre cento visitatori in dieci giorni ed è stata successivamente aperta agli studenti delle scuole. Attualmente, in attesa di una collocazione stabile nel palazzo comunale, è ospitata presso l’Università della Terza Età in via Pascoli.

Il progetto, durato sette mesi, è stato promosso dal Comune nell'ambito del Plus di Guspini, gestito dal Consorzio Network e dalla cooperativa Alfabeta, e faceva parte del programma Elisir, ideato per migliorare il benessere sociale e valorizzare le relazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA