«Il paesaggio è il tesoro dell’Isola, abbiamo il dovere di preservarlo»  

«Una piacevole sorpresa», ride la professoressa. «E per la verità sono anche un po’ imbarazzata perché mi sono ritrovata accanto a personaggi come Rita Levi Montalcini, Pirandello, Ungaretti… Però, contenta». E col telefono costantemente occupato, visto che ieri mattina, mentre si diffondeva l’elenco delle tracce della prima prova scritta dell’esame di maturità, l’ha chiamata il mondo.

Maria Agostina Cabiddu, costituzionalista originaria di Urzulei e docente di diritto amministrativo e ambientale del Politecnico di Milano, è l’autrice dell’articolo pubblicato nel 2020 sulla rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti che ha fatto da traccia per uno dei temi argomentativi proposti agli studenti. Un articolo sul concetto di bellezza nella Costituzione, bellezza come segno di identità e appartenenza, come cura del patrimonio storico-artistico e paesaggistico, una cura che chiama alla responsabilità i cittadini, non solo lo Stato e i vari livelli delle amministrazioni. «Mi fa piacere che sia stato proposto tra le tracce per i ragazzi. Ho scritto quell’articolo pensando proprio ai giovani e alle future generazioni. Abbiamo il dovere di consegnare loro il patrimonio di bellezza del nostro Paese».

Professoressa, nel suo articolo ha sottolineato il valore della partecipazione attiva dei cittadini alla salvaguardia dei beni storici e paesaggistici. La mobilitazione dei comitati contro l’assalto eolico in Sardegna ne è un esempio?

«Sì, ed è una mobilitazione che condivido. Non sono per la musealizzazione del territorio, ma il punto vero è trovare un equilibrio tra interessi diversi avendo in mente, come dicevano gli antichi, che la terra l’abbiamo presa in prestito dai figli, e non ricevuta in eredità dai padri. Questo concetto c’è tutto nell’articolo 9 della Costituzione e vorrei spiegarlo meglio...».

Prego.

«Quando fu proposta la revisione dell’articolo 9 per inserire la tutela dell’ambiente assieme a quella del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, nelle prime bozze si parlava di “sviluppo sostenibile” e per fortuna questa locuzione è stata eliminata dal testo».

Per fortuna perché?

«Perché si sarebbe potuta prestare a un bilanciamento tra sviluppo economico da una parte, e tutela del patrimonio storico-artistico e paesaggistico dall’altra. Io sono per lo sviluppo sostenibile, ma, a mio avviso, quella locuzione avrebbe potuto essere letta proprio in funzione di un bilanciamento, e magari di una compressione, del tema paesaggio e del tema beni culturali».

La via della moratoria di 18 mesi scelta dalla Giunta Todde, con un disegno di legge presto in Aula, è quella giusta?

«La moratoria è uno strumento cautelare che in questa fase mi pare corretto. Serve tempo per capire come procedere e fino a che punto ci si può spingere, perché bisogna tenere conto dei vincoli esterni, di capire a che punto sono i progetti presentati, se sono mere proposte o se sono talmente avanti da comportare eventuali penalità. Un’amministrazione deve fare i conti anche con questi aspetti».

L’energia è materia statale, si rischia il conflitto col Governo.

«Le reti però sono materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni. Credo comunque che ci sia anche modo di trattare. La Sardegna è una regione a statuto speciale, ha strumenti per dialogare con lo Stato per arrivare non allo scontro davanti alla Corte Costituzionale, ma semmai a una condivisione».

Su quale punto?

«La Sardegna ha nel suo paesaggio e nel suo patrimonio storico e artistico, tutta la sua ricchezza. Non abbiamo industrie, né materie prime. La nostra terra, e l’identità culturale che la permea, è la nostra ricchezza. Se la riempiamo di pale e pannelli fotovoltaici stiamo snaturando il territorio e ci stiamo impoverendo: per questo dobbiamo fare di tutto per preservarla. Credo che sia interesse anche dello Stato aiutarci in questo percorso».

Lei che farebbe? Pannelli sui nostri tetti?

«Io promuoverei le comunità energetiche. Sono impegnata in un progetto di questo tipo in Ogliastra: tra Urzulei, Baunei, Santa Maria, Talana, stiamo cercando di istituire una comunità energetica intercomunale e spero si riesca a farla. Perché dobbiamo semplicemente lasciare che il nostro territorio venga svenduto a qualche grande multinazionale che ricava profitti, estrae ricchezza e non la restituisce?».

