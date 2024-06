Al via ieri gli esami di maturità 2024 per i 12mila studenti sardi, poco meno di 5.500 in provincia di Cagliari. Tra le tracce della prima prova un articolo della costituzionalista Maria Agostina Cabiddu originaria di Urzulei. «Il paesaggio è bellezza, giusto che i sardi difendano la propria terra».

