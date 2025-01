Il paesaggio costiero dell’Isola negli scatti d’autore di Tamagnini 

«Una solitaria ricerca, tesa a cogliere la magia di un paesaggio ancora intatto. Una sorpresa, per me, proponendomi l'affresco di un paesaggio marino che ritenevo di conoscere. E invece, qui, m’appare nuovo». Nel 2010 Folco Quilici, indimenticato regista, scrittore e documentarista scriveva questa parole nell’introduzione del libro “Sardegna – Paesaggio costiero” firmato dal fotografo Luca Tamagnini.

Il libro

Sono passati quattordici anni e quell’opera torna in libreria con una nuova veste, nuovi testi e nuove fotografie. Praticamente un altro libro, frutto del grande lavoro che il reporter romano sta portando avanti da tanti anni nell’ambito della fotografia naturalistica. Centinaia di immagini in formato quadrato accompagnano il lettore in un lungo viaggio nelle coste della Sardegna. «Sono partito dal lavoro precedente – racconta Luca Tamagnini – ma questa volta ho voluto fare cose nuove. Ho girato tutta l’Italia insieme a Folco Quilici, ma la Sardegna continua a stupirmi. Rispetto ad altre regioni ha una conformazione delle coste molto particolare, sicuramente unica. Sono tornato in alcuni luoghi a distanza di anni e li ho trovati intatti. Ci sono tantissime oasi marine protette e questo contribuisce a conservare l’ambiente. In altre zone del nostro Paese la speculazione edilizia ha cambiato radicalmente i connotati di tantissime aree costiere». Luca Tamagnini ha riprese a girare per l’Isola con la sua macchina fotografica per raccontare il paesaggio costiero partendo da Tavolara e Alghero.

Dietro ogni scatto c’è una storia. «Per fotografare la cascata tra Santa Caterina di Pitinurri e Bosa ho fatto un viaggio apposta in pieno inverno – racconta – la zona chiama Capo Nieddu. Un posto bellissimo».

Ricordo di Folco Quilici

Nel volume sono presenti numerose foto aeree. «Ricordo i viaggi con Folco Quilici – continua Tamagnini – a lui devo tanto. È stato una grande fotografo, documentarista, regista. Quelle vedute dell’alto ci consentono di apprezzare ancora di più la bellezza della costa sarda. Si percepisce una forte identità». Il fotografo romano esalta gli aspetti ambientali. «Il progetto di questo libro – scrive nell’introduzione – esalta la bellezza romantica dei paesaggi marini sardi per toccare il tema del conflitto contemporaneo dell’abitare le coste. Al mio coinvolgimento emotivo contrappongo quello che in realtà non mostro: un proliferare di stabilimenti balneari, un affollamento di barche in baie e rade incontaminate, una pressione che sembra consumare le spiagge più belle, tanto da averne limitato l’accesso. Il non mostrarlo, il nasconderlo è desiderio di immutabilità, di eternità, di equilibrio tra mare e terra, in cui la presenza umana si annulla in una natura che vorrei fosse invincibile». Il libro è stato pubblicato da PhotoAtlante di Lavinia Massoli Novelli, editrice di origine cagliaritana, figlia Raniero, geologo e ambientalista scomparso nel 2023.

