Il padrone non c’è più: Neve è rimasta sola 

La storia di Neve merita un lieto fine: è la cagnetta nella foto in basso a sinistra e, da quando il suo padrone è morto, è rimasta sola. Nonostante abbia chi si prende cura di lei ha bisogno di trovare una nuova famiglia. Vive a Cagliari in un appartamento ma le piace stare all’aria aperta: ha due anni, ama andare al parco, fare passeggiate e giocare (anche) con gli altri cani. Per conoscerla si può chiamare il numero 3496624990.

Anche Biro (in alto a destra) è un giocherellone ed è molto affettuoso con le persone ma anche con gli altri cani, non importa che siano maschi o femmine: lui va d’accordo con tutti. Attualmente vive in un rifugio che, si spera, sarà una soluzione solo temporanea. Lui ha bisogno di una casa e di persone che gli vogliano bene. Ha 18 mesi, è bravissimo al guinzaglio e per saperne di più si può contattare La Tana di Bau “centro Adozioni Quartu” ai numeri 3939084889-3283661490.

Fratellini

In basso a destra invece ci sono Lip e Sheila: sono ospiti di un rifugio e quando vengono portati fuori corrono felici per tutto il tempo. Hanno cinque mesi, sono di taglia media abbondante e verranno affidati già vaccinati. Si trovano a Cagliari ma possono essere adottati anche altrove. Informazioni al numero 3385487889 o sul sito www.associazioneamicomio.it.

Mici

Nella foto in alto a sinistra ci sono due splendidi gattini che hanno tanto bisogno di una casa. Sono due maschietti non vedenti e si trovano a Settimo San Pietro. Per loro serve un’adozione del cuore. Contatti al 3450067133.

Info

