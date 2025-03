Il padrone muore: il suo cane  cerca una famiglia 

Cerbero, un rottweiler di 8 anni, cerca casa: dopo la morte del suo padrone Stanislao Cogotti, i familiari hanno deciso di cercare una nuova famiglia che lo accolga. «Sono stata contattata prima che il padrone morisse, essendo volontaria dell’Enpa, per aiutarli a trovare qualcuno che si occupasse seriamente di Cerbero. Prendersi cura di un cane di questa razza comporta delle responsabilità», racconta Laura Martinelli, istruttrice e guardia zoofila che si sta occupando dell’adozione.

Dopo la morte di Stany (così era conosciuto il padrone), Cerbero non ha mai instaurato alcun rapporto con la famiglia, non si è mai fatto fare neanche una carezza da loro. «Sebbene possa incutere timore per la sua mole, Cerbero non è aggressivo né con gli umani né con i suoi simili di cui, al contrario, ha paura» prosegue la volontaria.

Per arrivare a quante più persone possibili, Martinelli si è servita dei social dove ha pubblicato un annuncio per l’adozione che non tutti hanno condiviso: diversi utenti hanno criticato la scelta dei familiari di Cogotti. «Questi sono i sentimentalismi che appartengono a chi non comprende l’importanza e la responsabilità di avere un rottweiler. Io ho apprezzato la scelta di queste persone che, non potendo occuparsi di un cane così, hanno ritenuto più opportuno cercare chi possa veramente seguirlo e accudirlo», conclude Martinelli.

