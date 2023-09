Il padrone in rsa, così Red è rimasto solo 

Solo al mondo. Red è il micio nella foto in basso a sinistra, orfano da cinque mesi, da quando il suo proprietario è stato trasferito in una residenza per anziani ed è stato costretto a lasciarlo solo. Lui è un giocherellone che ama stare in compagnia e le persone che se ne occupano cercano un’adozione sicura che gli possa garantire l’affetto che merita. Per informazioni contattare il numero 3891285881.

Anche Giosuè, il gattino in alto a destra, ha bisogno di una famiglia: ha solo tre mesi ed è davvero molto affettuoso. Può trasferirsi in tutta la Sardegna. Contatti al 3286636019.

Nella foto in basso a destra, invece, c’è uno dei fratellini della cucciolata salvata dall’associazione Amico mio: si tratta di cagnolini, maschi e femmine, di taglia media. Per saperne di più scrivere al 3385487889.

Smarrito

Il bassotto nella foto in alto a sinistra, invece, si è perso undici giorni fa nella zona Is Crusu a Sestu. Si chiama Ciro, è nero focato e tutte le ricerche finora sono state vane. Chiunque lo abbia visto o abbia informazioni può comunicarle alla sua famiglia chiamando o scrivendo al 3206956445.

Canili e rifugi

Anche i duecento ospiti del rifugio di Gonnosfanadiga aspettano di trovare una famiglia vera. Proprio come le decine di gattini accuditi ogni giorno dall'associazione “Micilandia&co” (3403638674) e da “Angeli senza voce” (3288612996).

Info

Per inserire annunci nella nostra rubrica su cani e gatti da adottare, smarriti o ritrovati è possibile inviare una mail. Questo l'indirizzo al quale scrivere: amicianimali@unionesarda.it. È gradita una foto.

RIPRODUZIONE RISERVATA