Il padrone è malato, Lucio cerca casa 

Lucio ha bisogno di un’adozione del cuore perché il padrone è molto malato e non può più occuparsene. È il cane nella foto in basso a destra, ha 8 anni, è di taglia media ed è molto affettuoso. Ora vive in una cantina ma presto potrebbe finire in canile. Info al numero 3482820829. In alto a sinistra c’è un cagnolino di tre anni che ha vissuto la maggior parte del tempo legato a una catena: è dolcissimo e ha bisogno di una famiglia. Contatti al 3298277492. In basso a sinistra due cuccioli maschi di circa tre mesi che sono sono stati abbandonati per strada. Per conoscerli chiamare il 3478121550.

Smarrito

In alto a destra c'è Violino, un cagnolino che è stato perso domenica scorsa a Settimo San Pietro. Ha otto anni, è malato e ha bisogno di cure. Chi lo avesse visto può telefonare al 3407891092.

Canili e rifugi

Anche i duecento ospiti del rifugio di Gonnosfanadiga aspettano di trovare una famiglia vera. Proprio come le decine di gattini accuditi ogni giorno dall’associazione “Micilandia&co” (3403638674) e da “Angeli senza voce” (3288612996).

Info

Per inserire annunci nella nostra rubrica su cani e gatti da adottare, smarriti o ritrovati è possibile inviare una mail. Questo l'indirizzo al quale scrivere: amicianimali@unionesarda.it. È gradita una foto.

