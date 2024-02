Il padre: «Il 21 vado per riportarla qui» E querela Salvini 

Appena potrà riabbracciare la figlia, Roberto Salis pensa «di baciarla una mezz'oretta, poi le dò un calcio nel sedere» perché gli ha inflitto «un calvario.. direi proprio di sì». La prossima visita è prevista per il 21 febbraio «ma io sono un inguaribile ottimista, conto di andarla a riprendere. Non vedo perché non possa fare la detenzione cautelare qui, magari offrendo garanzie che il giorno dell'udienza venga prelevata dai domiciliari da una pattuglia dei carabinieri e portata in un tribunale dove c'è un monitor: non vedo rischio di fuga e pericolosità». Così Roberto Salis, il padre di Ilaria, rientrato mercoledì sera in Italia dopo aver incontrato la figlia detenuta a Budapest, in un’intervista a Retequattro, a Prima di domani, il programma Videonews di Bianca Berlinguer. «Bisogna trovare il modo - ha spiegato il papà di Ilaria - di applicare la direttiva che regolamenta in Ue la gestione delle misure cautelari: non è mai stata attuata».

Intanto, il padre della ragazza in carcere nella capitale ungherese, annuncia: «Abbiamo preparato la querela contro Salvini per la questione del gazebo. Quella è una diffamazione grave. Abbiamo un cittadino che sta affogando e dei politici che, invece di salvarlo, pressano la testa sotto l'acqua: la querela è pronta ma deve firmarla mia figlia. Poi la formalizzeremo».

Oggi Salis andrà a parlare con il presidente del Senato La Russa e lunedì a Roma incontrerà il ministro degli Esteri e quello della Giustizia. Ho visto le carte processuali: ci siamo accorti, durante il processo, che il procuratore parlava in ungherese e i tre imputati - due tedeschi e un italiano - avevano il traduttore ma il procuratore parlava velocissimo e alcuni traduttori non riuscivano a fare la traduzione. Se gli imputati non riescono a capire cosa dice chi li sta accusando, non è un processo giusto».

