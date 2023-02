Il padre: «Ho perso tutto» Lo sfogo dei parenti: «Sbagliato lasciarla sola» 

Nella piccola frazione alle porte di Oristano lo sgomento è palpabile. C’è stato chi ha deposto due rose bianche davanti alla casa, chi per oggi alle 16.30 ha proposto una messa in ricordo della ragazzina che il 24 marzo avrebbe dovuto compiere 14 anni e che tra i suoi progetti aveva anche un corso professionale di parrucchiera. Sogni e desideri di un’adolescente che tutti ricordano come «una ragazza dolce, solare ed educata» ripetono i vicini di casa. A Silì intanto sono stati annullati tutti gli eventi del Carnevale, nessuna festa né la zippolata che si sarebbe dovuta svolgere oggi.

Da due giorni è circondato dall’affetto dei suoi colleghi e dei familiari, ugualmente straziati. «Un nonno non può seppellire la propria nipotina», dice tra le lacrime nonna Antonia, poi ci sono gli zii e i cugini che si tormentano e ribadiscono che «non si sarebbe dovuto lasciare Chiara in quella casa con la madre». Sabato sera anche il sindaco Massimiliano Sanna ha fatto visita alla famiglia, portando il cordoglio di tutta la città «ci sentiamo ancora più vicini, Piero è un vigile urbano ed è un nostro dipendente».

Il viso pietrificato dal dolore. È sprofondato in un inferno tra sofferenza, interrogativi e il vuoto lasciato dal sorriso della sua Chiara. «Ho perso tutto, mi ha tolto ogni cosa e quanto avevo di più prezioso». Piero Carta, 53 anni, agente della polizia locale di Oristano, continua a ripeterlo, non si dà pace.

Il padre

In paese

La scuola

Sulla pagina Facebook dell’Istituto comprensivo numero 1, dove Chiara frequentava la terza C, ieri è stata pubblicata una riflessione, quasi un saluto a Chiara da parte della dirigente scolastica, dei professori e dei suoi compagni di scuola. «La tua giovane vita ancora in boccio è stata spezzata dalla solitudine della disperazione. Ci sentiamo tutti inermi di fronte a tragedie di questa natura e proviamo a chiederci perché accadono, senza trovare alcuna risposta». Poi il messaggio per la compagna di tante giornate tra i banchi di scuola. «Tutta la comunità scolastica ti ricorda con grandissimo affetto ed esprime al tuo papà il più sincero cordoglio – si legge – Vivrai nel ricordo dei tuoi insegnanti, dei tuoi compagni e amici. Il tuo posto in aula rimarrà vuoto ma non quello nei cuori di chi ti ha conosciuto e voluto bene. La tua scomparsa ha sconvolto tutti noi e niente sarà più come prima». Poi l’appello affinché «il sacrificio di Chiara sia di monito a tutti noi che ci occupiamo di scuola per continuare nell’opera di educazione alla solidarietà, al sostegno verso l’altro cominciando da chi ci sta più vicino».

