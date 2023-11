Il padre: «Giulia trattenuta con la forza» 

Venezia. Un'altra giornata snervante, di vana attesa per la famiglia di Giulia Cecchettin e per quella dell'ex fidanzato Filippo Turetta. Sono passati cinque giorni e dei due ragazzi non vi sono tracce. Ieri una segnalazione ha portato a cercare la Fiat Punto nera di Filippo nella zona delle Dolomiti di Sesto, in alta Val Pusteria. Una zona conosciuta da Turetta, appassionato di montagna, che in passato aveva soggiornato nella vicina Val Fiscalina. Anche lì però le ricerche condotte da vigili del fuoco, Soccorso alpino e Guardia di finanza non hanno portato a niente, e sono state sospese.

Quella di ieri è stata una giornata segnata emotivamente dalla proclamazione delle lauree alle quali doveva partecipare anche Giulia Cecchettin. Doveva essere una delle prime a essere chiamata nell'aula del Dipartimento di Ingegneria dell'informazione . Il suo nome è stato naturalmente stato tolto dall'elenco dei laureandi. Tra i compagni di corso l'aria era mesta: «Certo - ha detto una ragazza - tutti pensiamo a Giulia e alla sua vicenda. Cerchiamo di non farci venire brutti pensieri, e speriamo che lei e Filippo ritornino».

Intanto, nella villetta dei Cecchettin, a Vigonovo, Elena, la sorella di Giulia, aveva comunque appeso alla cancellata tre nastri rossi, simbolo della festa che non si è potuta svolgere. Un gesto che conferma la volontà della famiglia di non darsi per vinta, continuando a pensare che Giulia possa tornare.

Un sentimento che l'avvocato dei Cecchettin, Stefano Tigani, ha spiegato così: il padre e la sorella «hanno la convinzione che Giulia sia trattenuta contro la sua volontà». Ci sono quelle macchie di sangue repertate domenica mattina nella zona industriale di Fossò, vicino a Vigonovo, dove la Fiat Punto nera è passata di certo, perché un cella telefonica aveva agganciato sabato notte il cellulare del ragazzo. Lì sono puntate le telecamere di sicurezza di uno stabilimento. Ma nessuno sa ancora cosa hanno visto.

