Il padre di Turetta: «Giulia? Una debolezza Ora pensa a laurearti» 

Venezia. «Hai fatto qualcosa, però non sei un mafioso, non sei uno che ammazza le persone, hai avuto un momento di debolezza. Non sei un terrorista». Così, intercettato, diceva Nicola Turetta nel primo colloquio con il figlio Filippo il 3 dicembre, nel carcere di Montorio. La conversazione, intercettata e ora nel fascicolo processuale, è stata pubblicata dal settimanale “Giallo”. È polemica: le Camere penali giudicano il fatto «grave perché non aggiunge nulla alle indagini né alla cronaca, è solo voyeurismo», dice il segretario, Rinaldo Romanelli. Il capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia al Senato, Pierantonio Zanettin, sollecita Nordio a «iniziative ispettive».

Il 3 dicembre Nicola Turetta ed Elisabetta Martini incontrano Filippo per la prima volta da quel 10 novembre nel quale il 22enne uscì di casa con la sua Fiat Punto per uccidere l'ex fidanzata, Giulia. Filippo è in carcere dal 25 novembre, dopo l’arresto in Germania. Il padre gli dice: «Devi farti forza. Non sei l'unico, ci sono stati parecchi altri. Però ti devi laureare». Filippo si preoccupa per il papà, gli chiede se a causa del clamore è stato licenziato.

