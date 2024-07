Il padre di Turetta chiede scusa 

VENEZIA . È un colpo di spugna su quelle parole «inaccettabili» per i familiari di Giulia Cecchettin quello che cerca di dare adesso Nicola Turetta, il papà di Filippo, reo confesso del femminicidio della ragazza di Vigonovo. «Chiedo scusa per quello che ho detto a mio figlio. Gli ho detto solo tante fesserie. Non ho mai pensato che i femminicidi fossero una cosa normale. Erano frasi senza senso. Temevo che Filippo si suicidasse», dice lui, parlando dopo mesi di silenzio.

Le polemiche

Era difficile che la pubblicazioni di quelle frasi dal sapore assolutorio al figlio («Non sei l'unico… Ci sono altri 200 femminicidi») non sollevassero un'onda di indignazione. A iniziare dalla famiglia Cecchettin. E infatti Elena, la sorella di Giulia, aveva invitato a rifiutare «ogni normalizzazione» del femminicidio. Sulla vicenda è intervenuto anche l'Ordine dei Giornalisti, col presidente Carlo Bartoli: «Il dovere del giornalista è distinguere cosa è essenziale per la comprensione dei fatti da ciò che è pura e semplice incursione nel dramma di due genitori di fronte a un figlio che ha commesso un crimine terribile. Un dramma umano, quello del padre e della madre, che va rispettato. Da quel colloquio non emerge alcun elemento rilevante per le indagini e, quindi, di interesse pubblico».

Nicola Turetta e la moglie Elisabetta sono rimasti finora lontani dai riflettori. Ma dopo che i media hanno diffuso gli stralci del primo colloquio in carcere a Verona col figlio, il 3 dicembre, l'uomo vuole scusarsi. «Erano istanti per noi devastanti», spiega, «non sapevamo come gestirli. Vi supplico, non prendete in considerazione quelle stupide frasi. C'erano stati tre suicidi a Montorio in quei giorni, ci avevano detto che anche nostro figlio era a rischio».

«Filippo ha capito»

Letto ieri delle sue frasi sui media, Nicola Turetta rivela di non essere riuscito a dormire: «Sto malissimo. Sono uscito di casa per non preoccupare ulteriormente mia moglie e l'altro mio figlio, che devono affrontare la gogna mediatica. Ero solo un padre disperato. Chiedo scusa. Provo vergogna per quelle frasi, non le ho mai pensate, ho solo cercato di evitare che Filippo si suicidasse». L'uomo spiega che il figlio, in carcere a Verona dal 25 novembre scorso, e atteso il 23 settembre al processo in Assise, «si rende conto di quello che ha fatto. Vuole scontare la sua pena. Non ha nessuna speranza o intenzione di sottrarsi alle sue responsabilità».

