Il padre di Saman appare in aula 

REGGIO EMILIA. Ieri mattina al processo per la morte di Saman Abbas, la 18enne pachistana uccisa a Novellara tra aprile e maggio 2021, per la prima volta c’era suo padre Shabbar, estradato dal Pakistan una settimana fa. Pantaloni scuri, polo azzurra e sguardo ostinatamente basso, non ha dato il consenso a essere ripreso dalle telecamere.

Il procuratore capo Calogero Gaetano Paci ha annunciato di aver depositato un supplemento di indagine nato da dichiarazioni spontanee rese il 31 agosto da due detenuti in carcere a Reggio Emilia. Danish Hasnain, zio della ragazza, che in cella avrebbe confidato di essere stato lui ad uccidere Saman con la complicità dei cugini e il benestare dei genitori: un “delitto d’onore” dettato dal rifiuto di un matrimonio combinato con un parente in patria. Anche la difesa ha mostrato alcune delle sue carte. Per Enrico Della Capanna e Simone Servillo, avvocati di Shabbar, i noti filmati della videosorveglianza che riprenderebbero gli ultimi istanti di vita di Saman «non si ha la certezza sull’appartenenza alla ragazza dello zaino che tiene in mano Shabbar» e «i genitori avevano già programmato il viaggio in Pakistan tanto da chiedere pochi giorni prima un preventivo sui biglietti, cosa che non sarebbe stata fatta se avessero premeditato un omicidio».

Nazia era in casa

Gli avvocati, ai giornalisti che domandavano se Shabbar sapesse dove sia la moglie Nazia Shaheen, imputata latitante, hanno detto: «Ha riferito che quando è stato arrestato in Pakistan, la moglie si trovava in casa. Lui era in un campo quando è stato raggiunto dalla polizia e si è messo a disposizione. Poi da allora non ha avuto più contatti con lei e coi familiari perché gli sono stati preclusi. C’era un mandato di arresto anche per lei? Non lo sappiamo, non eravamo in Pakistan». Shabbar sarà ascoltato il 26. Il fratello e il fidanzato di Saman il 3 e il 6 ottobre.

