Il padre di Ramy: «Si sentiva italiano e sarà sepolto qui» 

Milano. «Non è il momento di una fiaccolata» secondo il papà di Ramy Elgaml, il 19enne egiziano morto nei giorni scorsi a Milano in un incidente durante un inseguimento: lui e un amico, in sella a uno scooter, non si sarebbero fermati all’alt dei carabinieri. Da qui la fuga in piena notte ad altissima velocità per le vie della città, il più delle volte contromano, fino allo schianto in via Quaranta, in zona Corvetto. Ramy ha perso la vita e l'amico, che era alla guida è gravissimo in ospedale, mentre il rione alla periferia sudest è stato teatro di rabbia e scontri.

Ieri mattina, davanti all'obitorio dov’era in corso l'autopsia, il padre di Ramy ha chiesto di abbassare la tensione. «Quando benediremo Ramy, andremo al cimitero. Se vogliono fare una fiaccolata non c'è problema, ma noi siamo lontani da questa cosa, restiamo a casa». Yehia Elgaml ha spiegato che suo figlio verrà «sepolto a Milano» perché si sentiva «più italiano che egiziano», e ha invitato a fare un passo indietro. «Ho mandato un messaggio per questi ragazzi che fanno casino. Ho detto basta violenza, non accendete fuochi nelle strade perché Ramy non vuole questa cosa. Per favore, - ha aggiunto - lasciate stare, non fate niente».

La fidanzata in un video ha detto: «Non vogliamo niente, non cerchiamo soldi, niente: vogliamo solo giustizia e verità, sapere cosa è successo al nostro Ramy, se ce l'ha portato via davvero qualcuno. Vogliamo risposte».

L’amico che era alla guida, un italiano di origini tunisine di 22 anni, dopo un delicato intervento si sarebbe risvegliato dal coma all'ospedale San Carlo. Nel frattempo giungono i primi esiti dell'esame autoptico: Ramy è morto sul colpo non per lesioni gravi alla testa, peraltro senza la protezione del casco, che si era sfilato durante la folle corsa in moto, ma per un gravissimo trauma al lato sinistro del torace: l'impatto devastante ha fratturato in più punti la colonna vertebrale e ha lesionato l'aorta, senza lasciare via di scampo.

