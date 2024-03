Il padre di Ilaria Salis «Non sono ottimista» 

«Ilaria sta abbastanza bene, è nervosa per le notizie in arrivo dal governo ungherese, che non lasciano presagire nulla di buono». Così Roberto Salis, il padre di Ilaria, l'insegnante accusata di aver aggredito due neonazisti a Budapest, e in carcere da oltre un anno.

Ieri in piazza Garibaldi è stato invitato dai suoi ex compagni del liceo Siotto, che hanno dato vita al comitato “Da Cagliari per Ilaria Salis”. In giornata il padre della ragazza in carcere in Ungheria ha incontrato anche la presidente della Regione, Alessandra Todde.

«Questa disponibilità», dice Salis, «mi tocca nel cuore. Con loro ho passato cinque anni intensi, non li vedevo da un po’ e sentirli vicini mi fa piacere. Aspettiamo l’udienza del 28 marzo con la speranza che a Ilaria siano concessi gli arresti domiciliari, prima in Ungheria e poi in Italia».

RIPRODUZIONE RISERVATA