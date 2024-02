Il padre di Ilaria: «Io non mollo» 

Milano. C'è fiducia che l'incontro di oggi tra Roberto Salis, il padre di Ilaria, con i ministri Antonio Tajani e Carlo Nordio possa essere una tappa importante verso la concessione da parte dell'Ungheria degli arresti domiciliari in Italia alla militante antifascista in carcere a Budapest da quasi un anno con l'accusa di aver aggredito due militanti di estrema destra. «Sono stanco morto, ma non c'è dubbio che continuo a combattere. Io non mollo» dice Roberto Salis, aggiungendo di aver fiducia che ci siano a breve «passi avanti. Sono anche fiducioso che questa risonanza che ha assunto il caso sia un'opportunità anche per l'Ungheria, anche per Orban».

Nelle prossime ore a Monza ci sarà una fiaccolata per Ilaria, ma il padre non ci sarà perché sarà a Roma. «Mi fanno piacere i piccoli gesti che arrivano dalla gente, c'è un calore e un affetto commovente», dice. L'ingegnere è atteso con i suoi avvocati prima alla Farnesina e poi in via Arenula per cercare di mettere a punto una strategia per far rientrare la donna il prima possibile nel nostro Paese. «Sono convinto che con lo sforzo di tutti si porrà presto fine a questa assurdità», scrive in un post. Resta da capire quale sia la strada più opportuna per ottenere gli arresti domiciliari con il processo in corso, o in Ungheria, come ritiene Tajani, o in Italia, come intende fare la difesa di Salis. Al momento «sono tutte chiacchiere - prosegue Roberto Salis negando l'esistenza di qualsiasi scontro - non c'è nulla di definitivo. C'è gente che sta lavorando alacremente ed è giusto che lo facciano serenamente». Chi attacca è invece la segretaria del Pd Elly Schlein che chiede un impegno «più forte e concreto» da parte del governo. Che non ci sarebbe, è il sospetto avanzato dalla leader Dem, perché l'esecutivo «è forse in imbarazzo per l'amicizia tra la Meloni e Orban». Il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto ribadisce che «l'obiettivo è portare Ilaria Salis in Italia e per riuscirci la strada è quella del dialogo».

