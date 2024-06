Il padre di Assange: grazie Italia 

Melbourne. «Sono felicissimo, come lo sono la maggior parte degli australiani». John Shipton, padre di Julian Assange, attraverso l’Ansa ringrazia il «popolo italiano, che ci ha sostenuto per 12 anni» nella battaglia per riportare a casa il fondatore di Wikileaks: «Quando Julian è tornato libero, hanno messo una scritta elettronica “Assange è libero” a Napoli. Julian è cittadino onorario partenopeo ma anche a Roma, Bologna e altre città italiane». Shipton sottolinea in particolare il ruolo «dei senatori del M5S, così come i membri del Consiglio d’Europa, che sono stati determinanti nel far sì che il Consiglio d’Europa rilasciasse dichiarazioni di sostegno a Julian Assange». Ora che il figlio è libero, lui può ritirarsi dalla vita pubblica: «Sono completamente esausto. A settembre compio 80 anni, non mi sono mai fermato ma ora basta. Tutti questi vecchi come il signor Trump o il signor Biden, che rimangono in giro, ci danno un brutta reputazione. Non ho intenzione di fare altrettanto", scherza. E non si sbilancia sul futuro del figlio: «È una figura mondiale, soprattutto nel mondo occidentale, dove tutto questo lo porterà non ne ho idea».

