Il padre del cuoco annegato: andrò avanti per il mio Gabriele 

Sognava di diventare un grande chef. Dopo il diploma all’Istituto alberghiero di Monserrato, Gabriele Loi, il giovane aiuto cuoco di Maracalagonis, annegato avant’ieri nel mare di Villasimius, ha saputo fare anche le valigie per fare esperienza nella penisola e all’estero. Ha lavorato in strutture turistiche del nord Italia e anche in Francia. Aveva una gran voglia di far carriera ai fornelli: sino a martedì mattina ha lavorato in un resort di Villasimius dove è impiegato anche il padre Simone. Il 7 maggio scorso, l’assunzione. Un mese dopo la tragedia che ha scosso tutti.

La salma è ora nella camera mortuaria del cimitero di Sinnai, circondata da familiari e amici. Il padre Simone, ha il volto segnato dal dolore. «Ho saputo dell’accaduto quando la tragedia si era già consumata: Gabriele aveva deciso di fare un bagno con amici: io sono rimasto nel mio alloggio: quando sono arrivato in spiaggia, era già arrivato anche l'elisoccorso. Non è possibile. Gabriele era un ragazzo d’oro, aveva voglia di far bene: ha lavorato anche a Chamonix e in Francia in alberghi vicino ad Avignone. Sono un padre distrutto. Ma voglio andare avanti anche in ricordo di lui».

«Da madre e da donna – ha scritto la sindaca Francesca Fadda- è difficile trovare le parole in casi come questi. Mi stringo alla famiglia anche a nome di tutto il paese». I funerali si svolgeranno doman alle 15 a Maracalagonis. (r. s.)

