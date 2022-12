Il Padiglione Tavolara apre le porte 

La Giunta di Sassari batte due colpi nel settore cultura. Il più inaspettato è la riapertura del Padiglione Tavolara nei Giardini Pubblici, anche se come tempo di attesa era stato superato dalla prima Scuola Civica di Musica della quale si parlava già 25 anni fa.

Inaugurato da ben due governatori regionali (Cappellacci nel 2013 e Pigliaru nel 2018) il Padiglione intitolato all'artista Eugenio Tavolara che ha scolpito i bassorilievi all'esterno in realtà non aveva mai riaperto i battenti. Fa sfoggio della sua bellezza ancora all'avanguardia grazie all'architetto Ubaldo Badas ma negli ultimi anni è stato un monumento al ricordo di quando da metà degli anni '50 come “Isola” ospitava una Biennale dell'artigianato e del design di livello nazionale.

L'attesa per la conclusione dei lavori della Regione Sardegna (ultimo stralcio con 500 mila euro) sembra finita. Ieri un comunicato ha annunciato la conferenza stampa intitolata “Il Padiglione Tavolara riapre alla città”. Non una boutade visto che saranno presenti oltre al sindaco Nanni Campus, l'assessora al Patrimonio Rosanna Arru e quella alla Cultura Laura Useri, anche Giuliana Altea, presidente Fondazione Nivola, Luca Cheri, direttore del Museo Nivola e co-curatore della mostra che animerà parte del Padiglione insieme ad Antonella Camarda, e Marco Rau presidente Confartigianato Imprese Sassari per l'altra area del Padiglione. La presenza di una mostra e della Confartigianato fa intuire un utilizzo continuativo e non un episodio estemporaneo come accaduto alle ultime due inaugurazioni.

Scuola Civica di Musica

Colma una lacuna con diverse altre città sarde che era inspiegabile, perché a Sassari non possono bastare il Conservatorio musicale, alcune scuole medie e superiori con indirizzo musicale per colmare la fame di istruzione musicale. Lo dimostrano i dati delle pre-iscrizioni, 177: 43 alunni al corso di propedeutica musicale (per bambine e bambini fino agli 8 anni), 90 al corso di base-amatoriale, 28 allievi al corso avanzato e 16 al corso di perfezionamento.