Il padel sbarca nel centro polivalente Piras 

Il padel sbarca in città: il campo pluriuso del centro polivalente Raffaele Piras verrà riconvertito per praticare questo sport che, negli ultimi anni, ha suscitato un interesse sempre più crescente, appassionando persone di tutte le età.

A presentare il progetto di conversione temporanea, negli uffici di via Nazionale, la società “Z Padel Club” ed è stato subito approvato dalla Giunta che ha dato mandato, al responsabile del settore Patrimonio, di affidare la struttura. «Si è provveduto alla richiesta delle certificazioni per l’utilizzo di questo spazio. Abbiamo quindi preso in esame la loro proposta con integrazione di un progetto relativo all’intervento di conversione del campo», afferma l’assessora allo sport Elisabetta Contini, «sono soddisfatta delle attività che stanno prendendo vita nel campo Raffaele Piras e del servizio che si sta offrendo alla cittadinanza».

E aggiunge: «La promozione dello sport è fondamentale unitamente all’effetto socializzante e aggregativo, uno strumento necessario per il miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo della salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità».

Al centro polivalente si potranno praticare atletica, calcio a 5, tennis e, appunto, padel. Manca ancora il campo in erba per il calcio. «Con il consigliere delegato, Simone Santabarbara, ora stiamo dialogando con tutte le società per promuovere una serie di iniziative rivolte a un utenza più ampia anche durante l’estate», conclude Contini.