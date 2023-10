Il padel per sensibilizzare alla donazione 

Il padel per promuovere la donazione degli organi. L’Asnet, associazione sarda nefropatici emodializzati e trapiantati, organizza oggi una giornata speciale per sensibilizzare i cittadini su un tema così importante com’è quello della donazione e dei trapianti. L’appuntamento è alle 9 allo Sporting Bola in via San Francesco dove si terrà il torneo Padel ASNET 2023 – “Donare è vita”.

Sedici squadre miste si sfideranno all’insegna della sana competizione sportiva e della solidarietà e per tutti sportivi, appassionati di padel o semplici curiosi, ci sarà l’occasione di assistere alla gara e contribuire attivamente alla diffusione dell’importante messaggio sulla donazione degli organi e sul trapianto come simbolo di rinascita e di ritorno alla vita. «Proprio lo sport» sostiene Bruno Denotti, presidente Asnet, «è il mezzo più incisivo per veicolare questo messaggio “di vita”, sensibilizzando la popolazione su un tema a noi così caro. Grazie al padel, uno sport che negli ultimi anni ha visto un’adesione massiccia, contiamo di coinvolgere più persone possibile, per sostenere attivamente la nostra associazione, che da quasi 50 anni tutela i diritti di tutti i nefropatici e trapiantati sardi, passando insieme una giornata di sport e solidarietà».

