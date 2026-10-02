Il pacemaker? Ora si impianta anche al Sirai 

Ci sono giornate in cui la speranza che la sanità territoriale possa rifiorire, grazie alla competenza dei professionisti che non mollano nonostante mille difficoltà, si fa davvero concreta: oggi a Carbonia è une di quelle giornate. Nel reparto di Cardiologia dell’ospedale Sirai sono stati eseguiti con successo i primi quattro impianti di pacemaker dall’equipe guidata dal cardiologo, responsabile del reparto, Salvatore Ierna.

Il percorso

Che l’equipe guidata dal dottor Ierna rappresenti un’eccellenza è in realtà notizia nota da tempo, ma questo grande passo avanti è particolarmente prezioso: «Un risultato atteso da tempo, – si legge, infatti, in una nota dell’azienda sanitaria – che amplia l’offerta sanitaria del Sulcis Iglesiente e consente di garantire ai pazienti una risposta qualificata direttamente sul territorio, riducendo la necessità di rivolgersi a strutture di altre aziende sanitarie. L’avvio della nuova attività è il risultato di un percorso fortemente voluto dalla Direzione aziendale e accompagnato, negli ultimi mesi, da un intenso lavoro di formazione e organizzazione del personale della Cardiologia».

Il reparto

L’azienda sottolinea quanto, in questo risultato, sia stato prezioso il lavoro dell’equipe guidata dal dottor Ierna, «che ha saputo costruire una squadra motivata, valorizzando anche i professionisti più giovani e favorendo la crescita delle competenze necessarie per raggiungere questo importante traguardo». Ora si cercherà di trasformare questo risultato in routine: inizialmente le sedute dedicate agli impianti di pacemaker si svolgeranno il giovedì mattina ma con l’obiettivo di consolidare progressivamente l’attività.

Nel frattempo la Cardiologia del Sirai continuerà a seguire le diramazioni di un percorso di rafforzamento dei servizi per i quali è già un punto di riferimento fondamentale per il Sulcis Iglesiente e sempre più integrata con la rete dei servizi territoriali. Il reparto è, infatti, coinvolto nel progetto di telemedicina con le strutture del territorio, con l’obiettivo di favorire una presa in carico più efficace e una maggiore continuità assistenziale tra ospedale e territorio. «È un risultato importante, ha detto il direttore generale Paolo Cannas – frutto di programmazione, formazione e lavoro di squadra. Stiamo lavorando per rafforzare progressivamente il Sirai e restituire al territorio servizi sempre più completi e qualificati». Tra i prossimi obiettivi una progressiva ripresa delle attività del reparto di Neurologia e il potenziamento dell’Ortopedia.

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