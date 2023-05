Il nuraghe vietato ai turisti 

Un vacanziere o un semplice cittadino che volesse visitare il sito archeologico S'Ortali e su Monti, non può farlo. Non da qualche giorno, ma da oltre due mesi. È infatti scaduto il 28 febbraio l'appalto per la gestione del servizio. Non solo, il sito è sprovvisto di conseguenza della guardiania e alla mercé di possibili vandali. All'entrata il cancello in legno è sbarrato ma con un avviso: «Il sito archeologico è chiuso temporaneamente. Si prevede la riapertura al pubblico presumibilmente per giugno 2023. Ci scusiamo per il disagio». E vai spiegarlo alla coppia di turisti tedeschi con bambini al seguito che il sito è chiuso perché non è stato rinnovata la gestione.

Senza bilancio

Il motivo è presto spiegato. Il bando sarebbe dovuto essere pubblicato alla scadenza della precedente gestione, ma con il Comune commissariato e il bilancio non approvato, si è arrivati a metà maggio. C'è però una buona notizia. Il commissario Francesco Cicero ha messo mano anche a questa incombenza. È stato appena approvato il progetto redatto dagli uffici relativo alla gestione del sito, al servizio di accompagnamento, informazione, guardiania, manutenzione e promozione. Il servizio di biglietteria e gli orari di apertura. «Gli atti sono stati predisposti, sto per approvare il bilancio, poi verrà subito pubblicato il bando per la gestione del servizio. Per l'estate sarà aperto» assicura il commissario.

Grandi numeri

L'appeal del sito archeologico S'Ortali e su Monti, il più visitato in Ogliastra, sta nei numeri, con migliaia di visitatori l'anno. E centinaia di recensioni entusiaste. Tre millenni di preistoria sarda a due passi dal lido di Orrì con il maestoso nuraghe, i menhir, il circolo megalitico, una domu de jana. Un prezioso compendio di archeologia sarda che al suo interno annovera testimonianze di culture diverse che, attraverso il velo dei millenni, fanno intravvedere le dinamiche sociali ed economiche che ne regolavano la vita. Secondo il progetto di gestione centrale la sarà la proposta didattica alle scuole, l’organizzazione di eventi, la promozione sui social. Tra gli obiettivi futuri sinergie con altri siti archeologici, l'attivazione di servizi igienici e un punto di ristoro (manca l'allaccio idrico ed elettrico) e una fermata del trasporto pubblico urbano.