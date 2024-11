Il nuraghe s’Omu e s’Orcu risorgerà 

Ponteggi e rinforzi di sostegno in metallo turbano l’armonia grezza del megalite plasmato da mani umane migliaia di anni fa. Intrusi in un paesaggio brullo e selvaggio, i sostegni spariranno ben presto per far riguadagnare l’imponenza che si deve al mastio centrale ed ai suoi vari torrioni, da tempo parzialmente celati anche dalla fitta vegetazione.

Si prepara a risorgere il nuraghe s’Omu e s’Orcu: chiuso in pieno periodo Covid fin dal termine del 2021 a causa di un cedimento strutturale, il monumento megalitico pentalobato verrà interessato per alcuni mesi da lavori di stabilizzazione per poi riaprire i battenti ed essere fruito dal pubblico nella prima metà del prossimo anno. «Contiamo di poter riaprire il sito per la primavera del 2025, in tempo per i primi eventi legati alla Pasqua», dichiara Fiorenzo Casti, presidente del consorzio Natura Viva Sardegna che ha in gestione anche la grotta di San Giovanni Battista e la ex cartiera Marras. Non a caso, durante la Borsa internazionale del turismo archeologico di Paestum appena conclusa, il consorzio, oltre alla grotta, ha iniziato a promuovere anche il gioiello di pietra, tra l’altro potendo esibire nello stand del Parco Geominerario un curatissimo modello in scala che ha riscosso parecchio interesse. «Non vediamo l’ora di poter riaprire - afferma Fiorenzo Casti - e di poter mostrare un gioiello in larghissima parte ancora sconosciuto ai più. Riprenderanno visite guidate, happening letterari e musicali, apertivi ed eventi vari ma grazie al lavoro fatto con il Cultur Lab e il Cnr attiveremo anche le visite multimediali con realtà aumentata per simulare la quotidianità nei nuragici nel sito». Quanto ai lavori, l’attesa sarà di pochi mesi con una spesa di 50 mila euro: «Ci sono alcuni elementi di un antemurale da sistemare oltre alla necessaria ripulitura e riordino generale del sito», analizza l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Saba. Il sogno però è una grande campagna di scavi (da finanziare) che permetta di disvelare i tanti tesori sotterranei che il sito, raggiungibile dall’omonima via Nuraghe, ancora tiene serbati. Un obiettivo al quale guarda concretamente il consorzio Natura Viva: «Attiveremo studi archeologici anche per s’Omu e s’Orcu - annuncia Casti - secondo le stime camminiamo sopra un enorme complesso nuragico».

