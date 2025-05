Il nuraghe Santu Antine di Torralba, perché escludere la sua funzione sacrale? 

Lo scorso 2 aprile, a Cagliari, nell’ambito del ciclo di conferenze “La Sardegna verso l’Unesco”, l’archeologo Franco Campus ha presentato ad un folto pubblico il nuraghe Santu Antine di Torralba, “Il più bello dei nuraghi”, secondo il Lilliu. Campus ha esposto gli esiti degli scavi, ha ben descritto la sofisticata ingegneria delle mura e delle condotte idrauliche, esito di un progetto unitario e, con parole giustamente altisonanti ha inquadrato il Santu Antine come punto d’arrivo del magistero costruttivo nuragico.Ma come sempre succede – e la diversità di vedute tra diversi archeologi sardi e studiosi (oramai non più solamente) di diversa estrazione è storia nota e irrisolta - la pur ottima esposizione di Campus ha lasciato aperto un interrogativo che provo a condensare e a porgere come spunto.

Funzione

Vorrei soffermarmi infatti sulla funzione dei nuraghi in generale e del Santu Antine in particolare: Campus ha sfiorato il tema proponendo una funzione militare/polifunzionale all’epoca della sua costruzione, ed un cambiamento col tempo della sua funzione in senso sacro. Per sua stessa ammissione è arduo ricostruire il percorso che avrebbe portato al cambio di destinazione d’uso e non pare sfiorato dall’idea, viceversa, che il monumento afferisse al sacro ab origine, fin dall’idea della sua edificazione.Tanti elementi depongono infatti in tal senso e il cambiamento di funzione postulato da Campus è oramai messo in discussione da studiosi di varia estrazione e da diversi archeologi. Sorvolando sui pionieri Pittau, Zedda e Laner, ricercatori di estrazione non strictu sensu archeologica, verso un’interpretazione dei nuraghi sacra ab origine propendono oramai da tempo svariati studiosi, tra tutti l’archeologo Augusto Mulas, che nel suo saggio dal titolo eloquente de “L’isola Sacra”, sulla scorta di osservazioni stringenti sui rapporti di scavo, ascrive con ragionevole certezza il Santu Antine, alla sfera del sacro fin dall’epoca della sua edificazione.Come si concilierebbe - osserva Mulas - con un uso profano lo strato rosso ocra da cui erano coperti i conci interni della tholos del Sant’Antine? Oltre agli usi rituali nella preistoria, questo colore presenta infatti evidenti analogie con l’intonaco di monumenti più antichi, come l’altare di Monte d'Accoddi, sicuramente cultuali.

I quesiti

Come conciliare un uso abitativo le ossa animali bruciate, resti chiaramente sacrificali riscontrate in spessori importanti in tutti gli ambienti del monumento e risalenti alla sua prima fase? E le ossa di cane nel pozzo della torre centrale? Si tratta di un dato di scavo interessante – ricorda Mulas - che supporta ulteriormente l’interpretazione rituale. È noto infatti come gli antichi (tra tutti gli Etruschi) associassero il cane all’ultraterreno e come in vita l’animale difende il padrone, nel trapasso ne diviene guardiano infero, e accompagnatore della dea Ecate, legata alla luna e all’Ade.

Lo studio

Ulteriore recente supporto all’interpretazione sacra e rituale dei nuraghi è fornito da Robert Leighton, archeologo dell’Università di Edimburgo, con l’articolo “I Nuraghi come monumenti rituali nella Sardegna dell’età del bronzo e del Ferro (circa 1700-700 BC)”. Osserva Leighton: «Trovo insoddisfacente o, nella migliore delle ipotesi, non dimostrata la teoria secondo cui gli antichi nuraghi si sarebbero trasformati da funzioni originariamente "secolari”, come residenza o fortezza, in monumenti di significato cultuale o religioso. Si basa in parte su argomentazioni basate sul silenzio o sull'assenza di segni rituali più evidenti nelle fasi precedenti, che sono spesso meno documentate».Spinta decisiva all’interpretazione sacrale del Santu Antine viene infine dalla sua più volte ricordata ed inequivocabile concezione astronomica d, messa in luce in trent’anni di studi, che evidenziano come la sua planimetria sia figlio di un pensiero astronomico che non può conciliarsi con una destinazione mondana o polifunzionale iniziale del monumento.

Purtroppo, nell’esposizione di Campus, spiace constatare ancora una volta la mancanza di riferimenti alle interpretazioni rituali del Santu Antine e di qualsiasi cenno ai pluridecennali studi archeoastronomici, decisivi per l’interpretazione del più bello dei nuraghi. Le epifanie solari e lunari sul Santu Antine costituiscono uno spettacolo di indicibile bellezza ed il monumento è uno dei più grandiosi edifici che l’umanità antica abbia elevato al cielo, una vera e propria “icona del cosmo”. Come oramai noto, il Santu Antine ha indotto nello storico della scienza di Cambridge, Michael Hoskin la definizione di «monumento in pietra a secco più sofisticato sulla superficie della terra»; quale miglior viatico per il riconoscimento Unesco?

